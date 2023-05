Meteo, maltempo a Bologna: frane ed esondazioni

Maltempo in Emilia-Romagna, soprattutto nelle province di Bologna e Ravenna: sono circa 60 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per frane e allagamenti in queste aree. Disagi nel Comune di Casalfiumanese - in provincia di Bologna - dove diverse vie sono state chiuse a causa di una frana. Intanto, il Comune di Castenaso raccomanda massima attenzione a causa dell'innalzamento del torrente Idice nel territorio. Questa mattina registrata una frana anche a Sasso Marconi. Salvato dai Vigili del fuoco un uomo bloccato sul tetto della propria automobile dall’improvviso innalzamento del torrente Quaresimi a San Bartolomeo (RE). Mentre a Bologna si registra la chiusura di via Saffi per l’esondazione sotterranea del canale Ravone. Ed è esondato il fiume Sillaro. Così, dopo un periodo di gravissima siccità, si passa all'allerta rossa per criticità idrogeologica, come stabilito dalla protezione civile dell'Emilia-Romagna a mezzogiorno: sarà valida per 36 ore e riguarda anche alcune aree del Ferrarese e del Ravennate. Si tratta dell'area più critica, ma non è l'unica sotto osservazione, visto che per molte altre aree della Regione c'è l'allerta arancione.