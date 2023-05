Incidente Ciro Immobile, il video del semaforo "difettoso"

Il video

L'incidente è avvenuto a Roma, in piazza delle Cinque Giornate, lo scorso 16 aprile. Il video è del 26 aprile alle ore 21 e 42. Il filmato è stato girato grazie alla dash cam di un tassista. Roma Mobilità, lo scorso 19 aprile, con una nota aveva smentito un malfunzionamento del semaforo. Nel video di 14 secondi (GUARDA IL VIDEO DI REPUBBLICA.IT) si vede il semaforo in lontananza spento, che inizia a lampeggiare con la luce gialla per pochi secondi, per poi diventare rosso. Nel frattempo però hanno attraversato l’incrocio due autobus dell’Atac provenienti da destra.

Le due versioni

Immobile e il macchinista avevano entrambi dichiarato ai vigili urbani di essere passati col verde. Versioni contrastanti ma che alla luce di una possibile anomalia potrebbero avere del fondamento.

"Era la prima volta che ho notato una cosa del genere — assicura il tassista a Repubblica.it — per questo sono andato a riprendere la registrazione della Dash cam e ho isolato i frame prima del semaforo. Se quei due autobus stavano attraversando mentre il mio semaforo era spento, significa che per loro era verde. Non è pensabile che due autobus si buttino così sulla carreggiata veloce con il rosso. Io non so cosa sia successo il giorno dell’incidente di Immobile — conclude il tassista — però posso dire che nel mio caso il semaforo non ha funzionato. L’ho anche segnalato ai vigili un’ora dopo. Da quel giorno non mi è più ricapitato".