Meteo, previsioni 2 maggio: ciclone verso Sud, migliora al Nordovest

Anche per martedì 2 maggio continuano gli effetti del ciclone che oggi, lunedì 1 maggio, porta piogge su quasi tutta Italia. Secondo gli esperti, domani la perturbazione si sposta lentamente verso il Centro-Sud. Mentre sul Nordest e sulle regioni centro-meridionali ci sarà ancora maltempo, anche forte, è atteso un miglioramento al Nordovest, con ampie schiarite e clima caldo. Previsti nubifragi, in particolare, su Emilia-Romagna e poi sulla Calabria tirrenica. Piogge sparse ma irregolari su Sardegna e Sicilia. Ultimi piovaschi in Liguria. I mari potrebbero essere molto mossi (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Martedì 2 maggio il meteo spezzerà in due il Nord. Mentre al Nordovest sono previste, fin dal mattino, ampie schiarite e clima caldo, al Nordest è atteso ancora forte maltempo. Se gli ultimi piovaschi bagneranno Liguria e Lombardia orientale, piogge diffuse cadranno sul resto delle regioni, con veri nubifragi che potrebbero interessare soprattutto la Romagna. Non sono da escludere grandinate. Attesi venti forti e mari molto mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 15 gradi di Venezia e Trieste e i 21-22 di Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo prevista pioggia al mattino e poi schiarite nel pomeriggio. Cielo sereno in quello piemontese. vedi anche Meteo, 1° maggio all'insegna del maltempo

Le previsioni al Centro e in Sardegna Al Centro sarà un martedì con tempo instabile, sempre a causa del ciclone. Le piogge e i temporali interesseranno soprattutto le regioni adriatiche. Sui settori tirrenici, invece, le precipitazioni avranno un'intensità minore e non sono escluse schiarite. Alternanza tra pioggia, temporali e qualche schiarita anche in Sardegna. Attesi forti venti di Maestrale e mari molto mossi. Guardando al termometro, i valori massimi sono compresi tra 15 e 19 gradi su tutte le regioni. Pioggia debole per tutto il giorno a Roma. Qualche pausa più asciutta nel pomeriggio a Firenze. vedi anche Clima, allarme dell’Onu: “Temperature ben oltre la media”

Le previsioni al Sud e in Sicilia Martedì instabile anche al Sud, con tutte le regioni che saranno interessate dalla presenza del vortice ciclonico. Le piogge saranno a tratti molto forti sulla Calabria e sul nord della Sicilia, soprattutto sulla provincia di Messina. Qualche schiarita, invece, è attesa sulla Sicilia meridionale. Previsti venti sostenuti e mari molto mossi. I valori massimi delle temperature sono compresi tra i 13 gradi di Potenza e i 20 di Palermo. A Napoli temporali al mattino e tempo più asciutto in serata. Cielo coperto, con temporali soprattutto nel pomeriggio, a Palermo. vedi anche Estate, rischio caldo record nel 2023-2024 per il ritorno di El Niño