Treviso, locale chiude poco dopo apertura. Gestore: “Niente personale"

Lo sfogo dell'imprenditore

“Avevamo aperto con il minimo indispensabile e ora non posso gestire il locale solo con due persone” ha spiegato l’uomo. “Io stesso non posso continuare a lavorare per 15 ore al giorno. A fine mese chiuderò il locale a tempo indeterminato: non trovo altro personale e non posso toglierlo dagli altri due visto che anche lì siamo al limite e comunque a Jesolo c’è la stagione che sta per partire. Pagheremo l’affitto del locale ma per ora non continuerò più questa avventura. Vedremo a settembre se la situazione si sbloccherà, in caso contrario la scelta sarà ancora più drastica: metterò il locale in vendita. Una sconfitta? No, più di così non so davvero cosa fare”.