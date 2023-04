Chi è Daniela Lo Verde, preside indagata che il Colle nominò Cavaliere

Cavaliere del lavoro nel 2020

Nel 2020 la dirigente scolastica, 53 anni, fu nominata cavaliere del lavoro dal Quirinale per il suo impegno durante la difficile fase del Covid in un quartiere, quello dello Zen ("Zona Espansione Nord"), tradizionalmente complesso e dove lavorava dal 2013. L’onorificenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella era arrivata dopo che Lo Verde si era distinta nel periodo in cui la pandemia era nella sua fase più drammatica. Nelle motivazioni del Colle per l’assegnazione del titolo si legge che Lo Verde "durante la fase 1” aveva lanciato “una raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l'appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza".