Papa Francesco: "Su Wojtyla illazioni offensive e infondate"

"Penso ai fratelli e alle sorelle in Russia e Ucraina"

Il Santo Padre in occasione della Pasqua ortodossa che si festeggia quest'oggi ha poi dichiarato: "Penso ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che in Russia e Ucraina celebrano la Pasqua, mi auspico che il Signore sia loro vicino e li sostenga sulla via della pace". Ancora Papa Francesco: "Purtroppo, in stridente contrasto con il messaggio pasquale, le guerre continuano, e continuano a seminare morte in forme raccapriccianti, addoloriamoci per queste atrocità e preghiamo per le loro vittime chiedendo a Dio che il mondo non debba più vivere lo sgomento della morte violenta per mano dell’uomo ma lo stupore della vita che lui dà e che rinnova con la sua grazia". Poi su quanto sta accadendo in Sudan: "Seguo con preoccupazione gli avvenimenti che si stanno verificando in Sudan. Sono vicino al popolo sudanese, già tanto provato, e invito a pregare affinché si depongano le armi e prevalga il dialogo per riprendere insieme il cammino della pace e della concordia".