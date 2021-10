Si festeggia oggi, 22 ottobre, la memoria di Karol Wojtyla nel giorno in cui 43 anni fa iniziò il suo pontificato. Eletto in conclave il 16 ottobre del 1978, è stato il primo Santo Padre non italiano dopo 455 anni. Ha compiuto 146 viaggi in Italia e 104 all’estero. Nel 1985 ha istituito le Giornate Mondiali della Gioventù. Ha proclamato 1.338 beati e 482 santi. LA FOTOGALLERY