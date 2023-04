Sub dispersi a Stintino, condizioni critiche per il superstite

Si trova ancora in condizioni critiche e in prognosi riservata per almeno 48 ore Giovannino Pinna, il sub 35enne naufragato con la sua barca mercoledì sera nel Golfo dell'Asinara durante una battuta di pesca sportiva con il cugino, Davide Calvia, 38 anni, tuttora disperso

I ricordi confusi

"È sotto monitoraggio - precisa Parpaglia - sta facendo il trattamento per l'ipotermia ed è anche sedato perché le condizioni psicologiche sono particolarmente rilevanti. La prognosi è riservata perché le prime 48 ore sono le più critiche. Ha ricordi frammentari e confusi. Ha riferito che indossava muta e salvagente, e questo gli ha consentito di limitare l'ipotermia.". Poi su Davide Calvia, il cugino di Pinna tuttora disperso: "Di Calvia non ricorda nulla, sa che non è stato ancora ritrovato. Le condizioni psicologiche legate allo stato emotivo sono critiche. Ha amnesia per quasi tutto l'accaduto, anche perché quando è stato ritrovato era praticamente in coma da ipotermia, quindi i ricordi per adesso sono cancellati e probabilmente li recupererà pian piano. Stamattina ha giusto incontrato per qualche minuto il padre".