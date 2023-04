8/16 Facebook @Locali Storici d'Italia

Per il presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia, Enrico Magenes: “Il testo che abbiamo contribuito a realizzare segna senz’altro una svolta per le prospettive di autentiche icone dell’italianità. I nostri locali storici hanno in media oltre 150 anni di storia ciascuno, per un totale di circa 4 mila anni e rappresentano un inestimabile valore identitario", come il Gran Caffè Gambrinus (in foto), vera e propria icona napoletana