Papa Francesco, atteso oggi il Regina Caeli dopo l'appello per la pace

"Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo”, è stata la preghiera del Pontefice. “Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, così che la pace regni nella Città Santa e in tutta la regione", ha poi detto Bergoglio

Sono attese per oggi a mezzogiorno le parole di Papa Francesco dopo il suo ultimo appello per la pace lanciato ieri durante l'Urbi et orbi di Pasqua."Aiuta l'amato popolo ucraino ed effondi la luce su quello russo", ha detto Bergoglio che ha anche pregato per la pace in Medioriente.