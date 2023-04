Pasqua, il Papa celebra stamattina la messa in Vaticano

Il Pontefice aveva seguito la via Crucis al Colosseo in collegamento televisivo dalla sua residenza, Casa Santa Marta. Era stato ricoverato settimana scorsa, per una bronchite, al policlinico Gemelli

Questa mattina Papa Francesco celebra in Vaticano la messa di Pasqua. A seguire l'Urbi et orbi. Il Pontefice ieri sera nella veglia pasquale ha spronato a non restare impotenti di fronte al male e alle guerre. La Via crucis del Colosseo ha presentato insieme giovani ucraini e russi "equiparando vittima e aggressore", ha criticato intanto Kiev.

Messa pasquale

Due giorni fa, nel giorno di giovedì Santo, c'era stato un doppio appuntamento per Papa Francesco, impegnato con la messa del Crisma nella basilica vaticana e con la 'lavanda dei piedi' nel carcere minorile di Casal del Marmo la Messa in Coena Domini. Invece, il Pontefice ha seguito la via Crucis al Colosseo in collegamento televisivo dalla sua residenza, Casa Santa Marta. Papa Francesco era stato ricoverato settimana scorsa, per una bronchite, al policlinico Gemelli. Infine, ieri sono stati circa ottomila i fedeli che si sono radunati nella basilica di San Pietro per la celebrazione della Veglia Pasquale nella Notte Santa. Dopo aver acceso il cero pasquale, Papa Francesco – in sedia a rotelle – ha seguito la processione.