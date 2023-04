3/11 ©Ansa

"La Pasqua del Signore ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza, a guardare con fiducia al futuro, perché Cristo è risorto e ha cambiato la direzione della storia; ma, per fare questo, la Pasqua del Signore ci riporta al nostro passato di grazia, ci fa riandare in Galilea, là dov'è iniziata la nostra storia d'amore con Gesù", ha detto il Santo Padre in un altro passaggio dell'omelia

Il Papa dimesso dal Gemelli: l'abbraccio dei fedeli. FOTO