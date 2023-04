Papa Francesco, stasera il Pontefice presiede via Crucis al Colosseo

Dopo l’apertura del Triduo pasquale con la messa del Crisma in basilica e la "lavanda dei piedi" al carcere minorile di Casal del Marmo, oggi il mondo cristiano ha gli occhi rivolti sull’attesa Via Crucis che si tiene questa sera (ore 21.15) al Colosseo, presieduta da Papa Francesco. Per uno degli appuntamenti più simbolici delle celebrazioni della Settimana Santa, al momento, non ci sono dettagli né sui testi, né sugli autori delle meditazioni, né sui 'cirenei', le persone che simbolicamente porteranno la croce da una stazione all'altra. È la prima volta, almeno nella storia recente, che c'è un riserbo di questo genere su una celebrazione del Papa i cui dettagli potrebbero essere svelati solo a ridosso dell'evento. Nel pomeriggio in Vaticano si tiene invece la celebrazione della Passione.

Cosa accadde l’anno scorso

Lo scorso anno la Via Crucis del Papa destò molte polemiche, e un vero e proprio incidente diplomatico con Kiev, per la presenza in una stazione di una donna russa e una donna ucraina insieme. Il Papa all'ultimo momento scelse di non leggere la preghiera che era stata preparata ma questo non bastò a placare le proteste e le polemiche. È verosimile che quest'anno si sia scelta la massima prudenza limando parola per parola quanto verrà detto. È quasi scontato infatti che si parli dell'attualità internazionale e della grande questione della pace per il quale il Pontefice lancia appelli quasi ogni giorno. Ed è anche verosimile che i testi non siano stati 'appaltati' a gruppi esterni, come avviene ogni anno, ma siano stati scritti all'interno del Vaticano.