Aperture dei giornali dedicate al ricovero in terapia intensiva, al San Raffaele di Milano, di Silvio Berlusconi. Sui quotidiani sportivi il tema è l'ennesimo episodio di razzismo in uno stadio italiano. Stavolta nei confronti di Lukaku (come nel 2019 a Cagliari) durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter