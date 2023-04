Superbonus 110%, sciopero degli edili a Genova: città bloccata

Gli organizzatori hanno diramato una nota per chiedere “scusa, ma anche comprensione e solidarietà per un problema gravissimo che sta mettendo in crisi molti genovesi e liguri in generale”

Nuova giornata di manifestazione, a Genova, da parte degli edili per farsi sentire contro il taglio del superbonus 110%. Due cortei sono partiti alle 8, il terzo è partito dopo le 9 da lungomare Canepa, per non intralciare l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti che necessitavano di entrare in porto. Più di 600 furgoni, per buona parte della giornata, gireranno per la città suonando i clacson per farsi sentire conto il taglio previsto dal Governo. I tre cortei si riuniranno all’altezza dell’Aci alla Foce per poi dirigersi verso piazza Corvetto dove sosteranno e saranno parcheggiati a ritroso verso via XX Settembre. Gli edili resteranno in presidio anche nel pomeriggio almeno sino alle 15.