Meteo, tempo incerto fino a Pasqua e poi in lieve miglioramento

Dopo un peggioramento al Centrosud per l'affondo di un nuovo nucleo instabile dal Nord Europa associato ad aria artica, da domani saranno più intense le gelate tardive in pianura. Non si escludono valori sottozero in Pianura Padana e anche nelle vallate interne delle regioni centrali, in particolare tra Toscana ed Umbria

Pasqua in parte instabile e Lunedì dell'Angelo in lieve miglioramento, anche se non sono del tutto esclusi temporali. Quel che sembra certo è che sarà una Santa Pasqua fredda, specie durante la notte. Prosegue, infatti, la fase dal sapore tardo-invernale che, coinvolgendo in modo più diretto i settori del Nordest e le regioni del medio e alto versante adriatico, unita a una debole circolazione di bassa pressione nei pressi della nostra Penisola favorisce una certa instabilità dell'atmosfera.

Le previsioni al Nord

Per la giornata di domani si prevede un tempo soleggiato, ma con possibili gelate in pianura. In Piemonte giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione, dove avremo però nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Molte nuvole anche in serata e nottata, ma sempre con tempo asciutto. In Liguria nuvole alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Molte nuvole anche in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto.

Al Centro

Soleggiato ma freddo per il periodo. Peggiora su Toscana, tempo stabile su tutto il Lazio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e in nottata con tempo asciutto e qualche addensamento nuvoloso in transito. Anche in Umbria tempo stabile su tutta la regione, nessuna variazione in serata e in nottata con tempo asciutto e qualche addensamento nuvoloso in transito.

Sud e Isole

Prevalentemente soleggiato, ma con una tendenza a temporali pomeridiani, specie al Sud. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature comprese tra +1 C e +16 C. In Puglia nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. In Calabria nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge sui settori tirrenici meridionali, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni sparsi anche su alta Calabria e zone interne con neve oltre i 1100 metri, migliora ovunque in serata. In Campania giornata all'insegna del tempo asciutto con nuvolosità in transito alternata a schiarite, ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno ovunque. Infine in Sicilia si prevedono per domani locali piogge al mattino e al pomeriggio sulle zone settentrionali dell'Isola, ampi spazi di sereno altrove.