Tre i temi in maggiore evidenza sulle prime pagine dei quotidiani. In primis, lo scontro tra Giorgia Meloni e la Lega sul Pnrr, con la premier che non vuole rinunciare a parte dei soldi. In secondo luogo, le piste legate all'attentato di San Pietroburgo, con l'arresto di una donna. Infine, la vittoria netta del Centrodestra in Friuli-Venezia Giulia