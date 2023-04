Sulle prime pagine dei giornali sono diversi i temi affrontati: dai ritardi del Pnrr alle scelte di Palazzo Chigi sui migranti. Fino alle parole del ministro Lollobrigida in ottica reddito di cittadinanza: non è svilente lavorare la terra ma stare sul divano. Trova spazio anche la vittoria del Milan per 4-0 in casa del Napoli