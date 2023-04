1/10

Il Corriere della Sera apre il giornale di oggi parlando del Pnrr con il titolo: “Fondi Ue, ecco i nuovi piani”, in cui si parla del progetto del governo Meloni per sfruttare le risorse ottenute. Il taglio centrale è dedidcato alla scomparsa della scrittrice Ada D'Adamo, era il lizza per il Premio Strega

Rassegna stampa, i giornali del 2 aprile. VIDEO