Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ha preso il via nei giorni scorsi l’inchiesta “Sanità Malata” di Sky Tg24 che mette in luce da Nord a Sud le criticità del sistema sanitario italiano post pandemia. L'inchiesta è partita dagli ospedali della regione Calabria che vedranno presto l’arrivo in reparto di un team di colleghi stranieri.

Mentre il Consiglio dei Ministri discuteva le misure a sostegno delle famiglie contro il caro bollette, il mondo dava il suo ultimo saluto a Gianni Minà, storico volto del giornalismo scomparso all’età di 84 anni.

Intanto in Israele continuano le proteste contro il governo di Netanyahu e il Gran Giurì ha incriminato l’ex presidente Donald Trump a causa di una faccenda piccante risalente al 2016, ai tempi della campagna elettorale. Elon Musck, invece, frena sullo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale immaginando i possibili effetti sul futuro dell’umanità.

Sul fronte intrattenimento presto in arrivo il live action degli Aristogatti, che farà rivivere il classico Disney del 1970. Senza dimenticare la foto virale di Papa Francesco, ricoverato dal 29 marzo al Policlinico Gemelli per una bronchite, che ha tenuto banco sui social network per giorni.

