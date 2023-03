Premio Strega 2023, ecco quali sono i 12 libri candidati

Lifestyle

Dalla Route 66 agli Appalachi, giro del mondo in libreria

C'è il viaggio tra le strade d'America raccontato dallo scrittore-disc jockey Pellecchia e quello di Ulisse che torna in versione prosa arricchito dalle illustrazioni del fumettista Calpurnio. Ma anche l'avventura di una 67enne sul sentiero degli Appalachi e quella della 12enne Coyote Sunrise che vive in un vecchio scuolabus. Con l'aiuto di Daniela Celli, fondatrice del Book Club dei viaggiatori, abbiamo selezionato 10 libri che non possono mancare nella libreria di un travel-addicted a cura di Costanza Ruggeri

ORA CHE HO INCONTRATO TE di Rosario Pellecchia, Feltrinelli - La rocambolesca avvenutra di un broker romano con il vizio del poker comincia nel giorno in cui decide di suicidarsi. Lo blocca una canzone cantata da Zoe, musicista afro americana cresciuta a pane e blues. Con lei l'uomo intraprenderà un viaggio "on the road" a bordo di un vecchio furgone che porterà la coppia fino a Clarksdale, in Mississippi. Da leggere perché la musica, a volte, può salvarti la vita

SAIGOKU. IL PELLEGRNAGGIO GIAPPONESE DEI 33 TEMPLI di Cees Nooteboom, Iperborea - Il racconto del viaggio compiuto nel 2004 dallo scrittore olandese sulle orme di Kōbō-Daishi, fondatore del buddhismo Shingon. Insieme alla fotografa Simone Sassen, Nooteboom affronta uno dei più antichi, faticosi e importanti pellegrinaggi del Giappone, quello del Saigoku. Da leggere per trovare un rifugio dalla frenesia del mondo moderno