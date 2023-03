Anche dai romanzi di Agatha Christie spariscono i termini “offensivi”

Il detective Poirot non parlerà più di un altro personaggio come di "un ebreo", Miss Marple non utilizzerà più la parola "nativo" ma sceglierà invece "locale". Ai romanzi della regina del giallo tocca la stessa sorte di altri illustri colleghi, per volere della casa editrice HarperCollins. Per i fan è di nuovo polemica

Colpiti anche Poirot e Miss Marple

La revisione dei libri di Christie sarebbe però già stata in lavorazione da tempo: è dal 2020, scrive The Telegraph, che si stavano addolcendo i suoi scritti. Sono state così ripulite alcune storie con i suoi personaggi più famosi. Scompare il termine “ebreo”, con cui il detective Poirot parlava di un altro personaggio nel romanzo di debutto della scrittrice, The Mysterious Affair at Styles (in Italia, Poirot a Styles Court). Da Miss Marple’s Final Cases and Two Other Stories (Il caso della domestica perfetta), la parola “nativo” – nel senso di “indigeno” - è stata rimpiazzata da “locale”. Via ovunque i termini "negro", "zingaro", "orientale" e "dal temperamento indiano".