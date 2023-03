Maltrattamenti su bimbi asilo nido, indagata titolare vicino Perugia

Economia

Bonus asilo nido, quali sono le tempistiche per i documenti

A partire dal 27 febbraio è possibile inoltrare la domanda per chiedere il contributo utile a pagare la retta di istituti pubblici o privati oppure l’assistenza domiciliare per i bimbi affetti da patologia cronica: a questo proposito l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha precisato alcuni aspetti relativi ai beneficiari e alle modalità di erogazione dell’aiuto

Dopo l’apertura delle domande, ecco la nota di precisazione dell’Inps. Lo scorso 27 febbraio i genitori che avevano già presentato domanda per il bonus asilo nido nel 2022, con relativa documentazione di spesa riferita al periodo settembre-dicembre, hanno potuto presentare domanda anche per il 2023 accedendo al sito dell’Istituto previdenziale, dove hanno trovato la domanda pre-compilata. L’Inps, però, lo scorso 2 marzo, ha diffuso una nota per precisare alcuni aspetti

COS’È IL BONUS ASILO NIDO – Introdotto nel 2017, il bonus può essere usato per pagare la retta di asili nido pubblici o privati e anche per far fronte a spese sostenute per supporto presso l’abitazione, qualora il bambino non possa frequentare una struttura esterna a causa di una grave patologia cronica