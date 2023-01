Maltrattamenti in nido nel Milanese: 5 maestre e la titolare indagate

I maltrattamenti sistematici

Dalla raccolta di testimonianze e da attività tecniche è stato ricostruito come le educatrici maltrattassero sistematicamente i bambini, usando anche espressioni volgari. I piccoli venivano sbattuti per terra per costringerli a stare seduti o venivano svegliati mettendoli in piedi sollevandoli bruscamente dai fianchi. Alcuni bambini, anche a causa del sovrannumero all'interno della struttura, venivano messi a dormire nei bagni o su materassi nel salone, talvolta completamente avvolti nelle coperte fin sopra alla testa. Se in preda al pianto, venivano ignorati anche per mezz'ora o chiusi nella stanza della nanna finché non smettevano. Tra i diversi episodi contestati, anche le cadute di alcuni bambini, che avevano appena imparato a camminare, per il lancio di palline o altri oggetti, per scherno, da parte delle maestre.