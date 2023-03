Inchiesta Covid, atti Speranza, Lorenzin e Grillo a Tribunale Ministri

In questo filone di indagine i pm bergamaschi contestano ai tre ex ministri di essere "i responsabili dell'omessa istituzione/rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia"

I pm di Roma hanno trasmesso al Tribunale dei ministri la tranche di indagine arrivata da Bergamo nell'ambito del procedimento sul Covid, relativo alla posizione degli ex ministri della Salute, Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin. In questo segmento di indagine i pm bergamaschi contestano ai tre di essere "i responsabili dell'omessa istituzione/rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia". La valutazione delle posizioni spetterà ora al Tribunale per i ministri.