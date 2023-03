Morte piccola Diana, processo per Alessia Pifferi rinviato all'8/5

Il nuovo cambio di avvocato richiesto da Alessia Pifferi, in carcere da fine luglio scorso, ha portato al rinvio dell’udienza all’8 maggio prossimo. La legale Alessia Pontenani, nominata nei giorni scorsi, ha chiesto infatti più tempo per preparare la strategia difensiva alla luce della "delicatezza e complessità del procedimento". All’apertura del processo a carico della donna, accusata di omicidio pluriaggravato della figlia Diana, la bambina di quasi 18 mesi morta di stenti dopo essere stata abbandonata nel luglio 2022 per sei giorni nell'appartamento al quartiere Ponte Lambro, seduta nel posto riservato alle parti offese c’era anche la sorella Viviana che nella prossima udienza si costituirà parte civile insieme alla madre Maria Assandri. "Diana era la bimba più bella del mondo, non si meritava tutto questo, lei deve pagare per ciò che ha fatto" ha detto ai cronisti la sorella della 37enne Alessia, presente in aula. Entrambe le donne sono assistite dall'avvocato Emanuele De Mitri. "Deve pagare, Diana era una bambina che aveva diritto di vivere", ha detto la zia, indossando una maglietta con una foto della nipote, fuori dall'aula.