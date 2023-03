1/8 ©Ansa

Il Comune di Milano ha lanciato un nuovo servizio per chi cerca casa in affitto in città (o ci abita) e s’imbatte in irregolarità, come pagamenti in nero o condizioni abitative non dignitose. Si chiama “Sos Affitti” ed è un canale di comunicazione che permette ai cittadini di inviare segnalazioni, con la possibilità di rimanere anonimi

