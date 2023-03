Chi era don Peppe Diana, il prete ucciso dalla camorra nel 1994

Don Peppe Diana venne ucciso il 19 marzo del 1994 nella sagrestia della chiesa di chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe, la sua parrocchia. Si apprestava a celebrare la messa delle 7.30. Don Peppe Diana fu ucciso dalla camorra perché "colpevole" di dire apertamente no ai suoi metodi e di spronare la gente a reagire alle cosche del territorio casertano.

La visita di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver parlato ai ragazzi dell'Itc Carli di Casal di Principe, dove insegnava don Peppe Diana, si è recato proprio nella chiesa della giornata del ricordo delle vittime della mafia. Il Capo dello Stato è stato sui luoghi simbolo della memoria legata al prete: dalla tomba in cui è sepolto alla chiesa in cui fu ucciso poco prima di celebrare messa, alla scuola, che don Diana riteneva fondamentale per togliere i ragazzi dalla strada e allontanarli dalla criminalità organizzata.