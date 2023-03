Il messaggio del presidente della Repubblica agli studenti: “Mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata. E che ora è protagonista di una stagione straordinaria di fermento e di riscatto”

"È con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata. E che ora è protagonista di una stagione straordinaria di fermento e di riscatto. Cari studenti, questo incontro è dedicato a voi, testimoni di speranza". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto ai ragazzi di Casal di Principe, dove si è recato, martedì 21 marzo, in occasione della Giornata in ricordo delle Vittime della mafia.