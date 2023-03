Bullismo, 12enne chiamato "mostro" in classe per ferite da incidente

La vicenda

approfondimento

Venezia, bullizzato a scuola dai compagni di classe ingerisce medicine

L’anno scorso il ragazzino è stato investito da un furgone mentre trascinava un monopattino per strada. Il bambino, salvo per miracolo, dopo essere finito in coma si è dovuto sottoporre ad una serie di interventi chirurgici. Dopo il ritorno in classe, il ragazzino avrebbe però raccontato ai genitori di aver subito critiche e condanne per la sua situazione fisica, con offese tipo "Sei un mostro". "Una situazione impossibile da sopportare per nostro figlio, che vedendosi umiliato e sbeffeggiato in classe, a un certo punto non voleva più frequentare la scuola” hanno raccontato i genitori al Corriere di Verona. La famiglia ha quindi deciso di tenere a casa il dodicenne per due settimane, poi i genitori hanno chiesto all'Istituto il nulla osta per iscriverlo in un'altra scuola. La dirigenza, dopo aver richiamato il docente e punito alcuni dei ragazzi che offendevano il dodicenne, ha deciso di attivare qualche ora di didattica a distanza. Del caso si sta occupando anche Alberto Pallotti, presidente dell'Associazione Italiana Famigliari e Vittime della Strada, il quale ha chiesto che il ministero dell'Istruzione mandi un'ispezione alla scuola dichiarando che "è una sconfitta per tutta la collettività".