Cesare Battisti dal carcere: "Aggredito da agenti, rotto il mio pc"

"Accanita persecuzione nei miei confronti"

Declassificato regime carcerario Battisti, detenuto comune

L'ex militante afferma inoltre di avere subito "un trattamento selvaggio", e aggiunge: "non viene rispettata la mia privacy neanche quando vado in bagno. Ho avuto un colpo al cuore quando mi sono accorto che il pc avava gravi danni, computer che utilizzo come strumento di lavoro come scrittore ed editor di Artisti dentro, ma anche l'unico mezzo per mantenere un equilibrio psichico in circostanze tanto avverse". La richiesta alla Sorveglianza è di accertare eventuali ipotesi di reato e di intervenire "per un ritorno alla legalità, tesa a garantire i diritti inviolabili dell'uomo". L'ex terrorista si trova presso il carcere di Parma dallo scorso settembre, quando fu trasferito dalla casa circondariale di Ferrara e declassificato come detenuto comune.