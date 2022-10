Cesare Battisti, nuovo processo per oltraggio a pubblico ufficiale

Battisti all’agente: " Lei non è nessuno"

Declassificato regime carcerario Battisti, detenuto comune

“Ispettore lei ha commesso un abuso, la denuncio, non mi deve bloccare la lettera, non ha il diritto, lei non è nessuno”, queste le parole che sarebbero state pronunciate da Battisti nei confronti dell’agente di polizia penitenziaria. L’ex membro del gruppo terroristi proletari armati, che nel 2021 è stato trasferito dal carcere di Rossano a quello di Ferrara a causa di potenziali rischi per la sua sicurezza, si sarebbe arrabbiato talmente tanto da strappare la lettera dalle mani del viceispettore. Poi avrebbe continuato con parolacce e urlato: “Io non sono come loro, vedrà cosa succede, di cosa sono capace”. Accusato di oltraggio e resistenza ad un pubblico ufficiale, l’ex terrorista a lungo latitante in Bolivia , ha lasciato da due settimane il regime carcerario di alta sicurezza. Il suo regime a Ferrara è stato declassato, suscitando parecchie polemiche politiche e non solo.