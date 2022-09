Declassificato regime carcerario Battisti, detenuto comune

Mondo

Cesare Battisti, le prime immagini dopo l'arresto. FOTO

L’ex terrorista dei Pac è stato arrestato in Bolivia dopo essere fuggito dal Brasile. In Italia, è stato condannato all’ergastolo per quattro omicidi compiuti alla fine degli anni Settanta. L'arrivo a Roma è atteso per lunedì 14. L'ARRIVO IN ITALIA

Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia il 12 gennaio 2019. Era latitante in Brasile da un mese, da quando il magistrato del Supremo Tribunale Federale ne aveva ordinato l'arresto per "pericolo di fuga" in vista di una possibile estradizione in Italia. Nella foto: a sinistra l'ex terrorista dopo l'arresto in Bolivia, a destra: un frame prima della cattura -

L'ex terrorista è stato arrestato da una squadra speciale dell'Interpol formata anche da investigatori italiani e brasiliani mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra -