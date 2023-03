Monica Santi, babysitter che lanciò bimbo da finestra ha patteggiato

Il fatto era accaduto a Soliera, in provincia di Modena. Il bambino di 13 mesi era caduto da un'altezza di circa tre metri e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Ora sta bene. La donna aveva confessato, non riuscendo però a dare una spiegazione razionale al gesto compiuto, riferendo di una sorta di stato di catalessi in un momento esistenziale per lei difficile