Nepal, raccoglie reperti: fermato il docente italiano Tiziano Ronchi

India, Holi Festival 2023: la festa indù dei colori. FOTO

Conosciuta anche come festa dell'amore o festa della primavera, l'Holi Festival è celebrato in molte comunità dell'Asia, tra cui India, Pakistan e Nepal. Le persone si riuniscono per giocare con polvere colorata e acqua e i festeggiamenti sono divisi in due giorni: Jalanewali Holi e Rangwali Holi. I colori hanno significati diversi, per esempio il rosso rappresenta amore e fertilità, il verde nuovi inizi mentre il giallo è visto come il colore della felicità e della pace

Conosciuta anche come festa dell'amore, festa della primavera e festa dei colori, l'Holi Festival è celebrato in molte comunità dell'Asia, tra cui India, Pakistan, Nepal. Le celebrazioni sono spesso divise in due giorni, noti come Jalanewali Holi e Rangwali Holi

Jalanewali Holi è il giorno in cui amici e familiari si riuniscono dopo il tramonto per accendere un falò e talvolta gettare cereali, popcorn e ceci nel fuoco durante i rituali. Rangwali Holi è il secondo giorno del festival e celebra l'inizio della primavera, in cui le persone si riuniscono per giocare con polvere colorata e acqua