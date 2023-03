Naufragio Crotone, presunto scafista trovato grazie a pezzi documento

Il racconto dei migranti

A individuare il 28enne sono stati gli agenti della Squadra mobile di Crotone e della Sezione aeronavale della guardia di finanza. L'uomo era riuscito a fuggire al momento dello sbarco facendo perdere le sue tracce. La Squadra mobile e la Guardia di finanza, attraverso lo Scip - Servizi cooperazione internazionale di polizia - sono riusciti a individuarlo in Austria, dove lo hanno arrestato. Sembra che l’uomo sia stato trovato da solo in una casa. Il gip di Crotone, in sede di convalida del fermo degli altri due scafisti maggiorenni, aveva emesso per lui un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ufuk, secondo la testimonianza di alcuni dei superstiti sentiti nei giorni successivi al naufragio, era "lo scafista turco che conduceva l'imbarcazione e cooperava con lo scafista siriano nella risoluzione dei problemi motoristici dell'imbarcazione giunta in Italia". Un migrante ha detto anche che "i componenti turchi dell'equipaggio hanno subito preso degli oggetti neri simili a dei tubi che hanno gettato in acqua e si sono tuffati aggrappandosi ad essi per poi scappare", mentre un altro ha parlato di una fuga in gommone. Un teste lo ha indicato anche come colui che "a volte scendeva personalmente in stiva per controllare le persone poiché il pakistano spesso litigava con noi migranti con atteggiamento provocatorio e non è stato fatto più scendere in stiva. È uno di quelli che è scappato con il gommone insieme al siriano e a un altro turco, sempre per come ho appreso dagli altri migranti".