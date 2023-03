Lucia Azzolina è incinta, primo figlio con compagno Giovanni Rinaldi

Lucia Azzolina è incinta. L'ex ministro dell'Istruzione del governo Conte aspetta il suo primo figlio dal compagno Giovanni Rinaldi, candidato alle scorse comunali come sindaco di Biella per il Movimento 5 Stelle. La nascita del bebè, un maschietto, è prevista per l'estate e il nome è già stato scelto: si chiamerà Leonardo. Lucia Azzolina ha dato la notizia della sua gravidanza attraverso un post social in cui mostra una foto mano nella mano con il compagno e il loro cane. L'ex ministro dell'Istruzione ha scritto: "Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. Ad un anno esatto di distanza, se tutto andrà bene, arriverà un fratellino umano per Mirtilla. Inizierà una nuova avventura e ne siamo immensamente felici. Molti lo sanno già - il pancino è ormai evidente- ma ci tenevo a condividere anche con voi questa bella notizia".