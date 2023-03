Ue, verso modifica alla norma sulla data di scadenza degli alimenti

Secondo l'esecutivo Ue l'aggiunta è opportuna per ridurre lo spreco alimentare, perché consente "una migliore comprensione della data di scadenza", influenzando "il processo decisionale dei consumatori in merito all'opportunità di consumare o eliminare un alimento".

Intervento preannunciato da Bruxelles nel 2020

Secondo la bozza del provvedimento, "la maggior parte dei consumatori non comprende appieno la distinzione tra le etichette 'da consumare entro' - come indicatore di sicurezza - e 'da consumarsi preferibilmente entro' - come indicatore di qualità". Per questo, Commissione europea propone un'etichetta che presenti la dicitura 'da consumarsi preferibilmente entro il', la data e 'spesso buono oltre'. L'intervento sulla data di scadenza era stato annunciato da Bruxelles nel 2020, nell'ambito della strategia Farm to Fork.