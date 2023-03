Ryanair, obiettivo 100 milioni di passeggeri sull'Italia entro il 2035

Raggiungere i 200 aerei di base in Italia e trasportare 100 milioni di passeggeri entro il 2035. Sono gli obiettivi che si pone l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O' Leary. Il ceo lo ha affermato a margine dell'inaugurazione di due nuovi scali per la manutenzione dei velivoli a Bergamo Orio Al Serio, aggiungendo che "ci aspettiamo di continuare a crescere ancora perché l'Italia è il mercato che cresce di più in Europa".

O' Leary ha spiegato che il prossimo inverno avverrà "una consegna da Boeing di 55 nuovi aeromobili. Abbiamo 12 aeroporti italiani e vogliamo basare 10 di questi aerei in Italia per l'estate del 2024". La società si aspetta "di passare dai 56 milioni di passeggeri previsti quest'anno a 62-63 milioni nel 2024", ha dichiarato il ceo precisando che "oggi siamo a circa 100 aeromobili basati in Italia e vogliamo arrivare a 200 aeromobili entro metà della prossima decade, entro il 2033-34-35. E vogliamo portare a 100 milioni il numero di passeggeri da e per l'Italia".

"Apriremo 10 nuove rotte a Bergamo"

approfondimento

Voli aerei, qual è il momento più economico per prenotare?

"Ryanair - ha affermato O' Leary - ha investito oltre 50 milioni di euro nei suoi 5 hangar per la manutenzione di ultima generazione, che ora assicurano oltre 250 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'ingegneria aeronautica a Bergamo e in Lombardia". O' Leary ha poi annunciato che "nel 2023 Ryanair baserà a Orio al Serio quattro aeromobili in più per un totale di 24 aerei". La Compagnia inoltre "aprirà 10 nuove rotte a Bergamo aumentando il traffico a 13 milioni di passeggeri all'anno". Quest'anno "baseremo 100 aerei in tutta Italia e aumenteremo il traffico del 12% da 50 milioni 56 milioni".

"Lufthansa alzerà le tariffe, meglio per noi"

Per O' Leary Lufthansa è "un partner migliore di Air France per Ita, ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha già fatto a Bruxelles e a Zurigo con Sabena e Swissair. Sono contento per noi - ha spiegato - perché alzerà le tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi". Il manager ha poi affermato che "non è vero che i giovani preferiscono il treno all'aereo. Il treno ha senso per i viaggi fino a due ore, poi ci vuole l'aereo". Per il ceo chi vuole andare da Milano a Roma prende il treno "ma chi vuole andare in Sicilia o in Sardegna che fa? Deve per forza volare con noi e noi lo portiamo a destinazione".

L'inaugurazione

Allo scalo di Bergamo Orio al Serio Ryanair ha inaugurato due nuovi hangar per la manutenzione, portando il totale a cinque costruzioni, con un investimento di 20 milioni e oltre 100 nuovi posti di lavoro nel settore dell'ingegneria aeronautica. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, il presidente di Sacbo, gestore dello scalo, Giovanni Sanga e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.