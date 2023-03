Migranti, Anm: "Non si può imporre il dovere di non fuggire"

L'associazione nazionale magistrati rende noto attraverso una nota la propria posizione sul tema migranti: "Nessuna norma potrebbe mai imporre ad alcuno il dovere di non fuggire da Paesi dove la guerra o la miseria impediscono l'accesso a condizioni di vita dignitose"

"Sono ancora sotto i nostri occhi - esordisce il documento dell'Anm - le bare delle persone che hanno perso la vita nel naufragio del 26 febbraio; e il Presidente della Repubblica a portare il cordoglio dello Stato italiano, al quale, come Associazione Nazionale Magistrati, vogliamo unirci con convinzione e riconoscenza".

Il documento dell'associazione nazionale magistrati prosegue così: "Nessuna norma potrebbe mai imporre ad alcuno il dovere di non fuggire da Paesi dove la guerra o la miseria impediscono l'accesso a condizioni di vita dignitose. In qualsiasi circostanza deve essere sempre rispettato l'inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione ancor prima che nelle convenzioni internazionali". Ancora il documento specifica che: "L'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio effettivo delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

"Tutti hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare"

L'Anm ricorda inoltre come: "L'Italia ha inoltre aderito alle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR, che prevalgono su tutte le fonti ordinarie, e dunque tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare". "L'obbligo - continua l'associazione nazionale magistrati - è inderogabile e tutti ne debbono beneficiare, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare in seguito sul territorio italiano legittimamente".