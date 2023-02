Presentato esposto per atti osceni contro Fedez e Rosa Chemical

Musica

Il bacio in bocca tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023. FOTO

Al Festival di Sanremo 2023 non sono mancate le sorprese. A stupire con un fuori programma è stato Rosa Chemical, durante la sua ultima esibizione nella puntata finale. Mentre cantava Made in Italy, il cantante è andato a prendere Fedez in platea, l'ha portato sul palco e l'ha baciato con passione. Un gesto su cui Fiorello ha subito scherzato: 'Domani saltano i vertici Rai'

Rosa Chemical è tornato sull’argomento della sera, e anche della mattina post festivaliera. Il bacio che ha dato a Fedez durante la sua esibizione alla finale del Festival di Sanremo. Ospite di RTL 102.5 , Rosa non ha avuto molti dubbi su cosa dire: “Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo. Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio

"Era una perfomance, ha continuto Rosa Chemical - siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”