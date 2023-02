Samarate, Nicolò rivede il padre per la prima volta dopo la strage

"Rivederlo in aula non è stato facilissimo, io l'ho guardato ma non so se lui mi ha visto”, ha detto il 24enne a margine dell'udienza al tribunale di Busto Arsizio. Alessandro Maja si trova in carcere da quando, nel maggio scorso, ha ucciso la moglie, l'altra figlia Silvia e ha gravemente ferito il figlio colpendoli con un martello

"Rivederlo in aula non è stato facilissimo, io l'ho guardato ma non so se lui mi ha visto”, ha detto Nicolò Maja a margine dell'udienza al tribunale di Busto Arsizio, durante la quale il 24enne ha rivisto il padre Alessandro. L'uomo si trova in carcere da quando, nel maggio scorso, ha ucciso la moglie Stefania, l'altra figlia Giulia e ha gravemente ferito Nicolò di notte a colpi di martello nella casa di Samarate (Varese). Dopo averlo visto il giovane, palesemente provato, in carrozzina dopo una serie di interventi chirurgici, ha detto di sentirsi "più tranquillo".