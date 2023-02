Cospito, volantino degli anarchici: un manager verrà colpito a morte

Cronaca

Cospito: scontri a manifestazione Roma, fermati 3 manifestanti. FOTO

Il corteo non autorizzato è partito da piazza Vittorio e si è diretto verso i quartieri a est della Capitale. Ottocento i partecipanti, tra cui gruppi che hanno lanciato bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche di alleggerimento. Due i feriti. Dal presidio al carcere milanese, dove il detenuto continua lo sciopero della fame, c'è chi si è avvicinato alla struttura per lanciare oggetti. Proteste in solidarietà dell'anarchico anche a Napoli, Bari e Cagliari

Mentre Alfredo Cospito, dal carcere di Opera, va avanti con lo sciopero della fame in segno di protesta contro il 41-bis, nelle strade italiane continuano le manifestazioni degli anarchici in suo sostegno. Come a Roma, dove nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, è partito un corteo non autorizzato da piazza Vittorio. Secondo la polizia, i partecipanti sono stati 800. Tre sono stati fermati e portati in Questura, altri due sono rimasti feriti. "Il carcere uccide" e "Lo Stato tortura" le scritte sugli striscioni esposti

Al corteo hanno partecipato diverse realtà dell'antagonismo romano, tra centri sociali e collettivi studenteschi, ma anche alcuni esponenti dei No Green Pass. Dai microfoni sono partite accuse alla stampa per aver accostato il movimento anarchico alla mafia. "Lottare al fianco di Alfredo significa non volere un mondo che utilizza il carcere per importare sfruttamento e oppressione. Abbiamo urgenza che Alfredo esca da un regime di tortura”, ha detto una delle manifestanti