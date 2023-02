Agrigento, l'ipotesi dello stupro dietro il suicidio di Alice Schembri

Una ragazza di 17 anni si sarebbe uccisa il 18 maggio del 2017 perché costretta, due anni prima, a fare sesso di gruppo mentre la scena veniva filmata. È questa l'ipotesi che la procura di Palermo ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, per i due maggiorenni coinvolti nell'inchiesta. Sul fatto c'è anche un'indagine della Procura dei minorenni nei confronti di altre due persone che all'epoca ancora non avevano ancora compiuto i 18 anni.

La lettera su Facebook: "Non dimenticherò mai"

leggi anche

Quindicenni violentano 12enne a Barcellona Pozzo di Gotto: arrestati

La ragazzina, il cui corpo senza vita è stato trovato alla Rupe Atenea di Agrigento, da dove si era lanciata nel vuoto, aveva annunciato il suo gesto con un lungo e straziante post pubblicato su Facebook. "Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte. Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando", si leggeva nel messaggio. "Ho provato a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo così bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai”, spiegava la 17enne.