Quindicenni violentano 12enne a Barcellona Pozzo di Gotto: arrestati

Due 15enni sono stati arrestati dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, con l’accusa di aver violentato una bambina di 12 anni e di aver filmato la scena con il cellulare. Lo riporta la Gazzetta del Sud. L'episodio sarebbe avvenuto in una piccola frazione di un paese nell'hinterland il 7 dicembre. La ragazzina di 12 anni sarebbe stata costretta a seguire i due adolescenti per poi subire gli abusi. I due sono ai domiciliari.