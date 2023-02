Muore dopo aver mangiato tiramisù vegano, fidanzato sentito dal pm

È stato ascoltato per circa due ore dalla Procura di Milano il fidanzato di Anna Belisario, la ragazza di vent'anni morta domenica scorsa dopo dieci giorni di coma a causa di uno shock anafilattico provocato dall'ingestione di una piccola dose di tiramisù vegano che, secondo l'ipotesi al vaglio, conteneva tracce di latte, alle cui proteine la ragazza era estremamente allergica.

Il ragazzo è stato convocato dal pm Luca Gaglio e ha ricostruito l'intera vicenda di quella serata. I due erano infatti insieme nel ristorante, specializzato in panini vegani, di Corso Garibaldi, uno dei pochi locali dove la ventenne, attentissima alla sua allergia, era solita frequentare assieme agli amici. Non aveva però mai ordinato prima quel dolce e dopo sole due cucchiaiate ha cominciato a dare segnali di malessere, fino allo shock anafilattico vero e proprio.

Durante la serata la ragazza aveva anche consumato un sandwich contenente maionese fatta in casa, nella quale sono state rinvenute tracce di uova, altro alimento a cui era allergica, seppur in misura minore rispetto alle proteine del latte. Proprio questo aspetto, costituisce il principale punto interrogativo su cui stanno lavorando gli investigatori per chiarire quali siano state le effettive cause del decesso della giovane.