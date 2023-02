Bari, vigile urbano aiuta anziano ad attraversare: la foto è virale

Politica

Elezioni 2022, meme e momenti virali sui social, da Letta a Di Maio

Se non ti fanno un meme non sei nessuno. Ormai non c’è più un personaggio o evento di richiamo che non abbia la sua “consacrazione” con un post ironico sui social. Prima e all’indomani delle elezioni si sono moltiplicati i commenti caustici degli utenti sul web

Tutto questo materiale di contenuti, tra video, foto e musica, diventa nettare di cui si nutrono alcune delle pagine più spassose di Twitter, come Crazy Ass Moments in Italian Politics, Il Grande Flagello e tante altre, in grado di mettere in luce i contrasti tra la sacralità della politica e i siparietti più assurdi dei suoi interpreti. Ne nasce così una campagna elettorale parallela, che diventa una nuova forma di intrattenimento a puntate. Come in una eterna soap opera

Non ha portato fortuna a Luigi Di Maio il volo, degno di una rockstar tra il pubblico che lo ha sospinto a braccia tra le urla festanti. L’ex dirigente del Movimento 5 stelle da cui si è distaccato poco prima delle elezioni per fondare il suo partito, Impegno civico, con la sua forza politica non ha raggiunto la soglia del 3 per cento nei collegi plurinominali che gli avrebbe permesso di entrare in Parlamento