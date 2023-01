Pappagallo fischietta sigla famiglia Addams e diventa virale. VIDEO

Sui social il cantautore calabrese Antonio Farina ha postato un video in cui il suo pappagallo, dopo aver ascoltato le indicazioni del padrone, fischietta la sigla storica della serie. Ecco il filmato

Un pappagallo che fischietta la sigla della famiglia Addams: questo il video postato sui social che è subito diventato virale. Antonio Farina, cantautore calabrese, ha condiviso un filmato in cui i suoi volatili, seguendo le istruzioni dello stesso padrone, fischiettano la storica sigla della serie tv. In tanti hanno visto il simpatico video registrato a Montepaone, in provincia di Catanzaro, e hanno ricondiviso il filmato.