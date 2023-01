Rimini, filmati mentre maltrattano loro cane: denunciati

L'animale sarebbe stato picchiato, vessato e lasciato sospeso nel vuoto dai proprietari che, indagati, hanno dichiarato alla polizia di averlo fatto per educarlo

Una coppia di Bellaria Igea Marina, nel Riminese, deve rispondere dell’accusa di maltrattamento di animali per aver sottoposto il proprio cane, un cucciolo maltese, a ripetute violenze riprese con lo smartphone da una vicina di casa.

Vessazioni e sevizie subite dal cagnolino

approfondimento

Cani o gatti, chi è più intelligente secondo la scienza? Lo studio

A parlare sono le immagini. Nel video girato da una vicina di casa, si vedono i proprietari del cane che lo lasciano sospeso nel vuoto legato alla ringhiera del balcone. Questa e tante altre punizioni e sevizie subite dal cagnolino sono state riprese e sottoposte alla polizia locale che ora indaga sulla coppia. In un altro filmato si vede il cucciolo strattonato con forza dal proprietario, un cittadino albanese di 46 anni. La coppia ha dichiarato alle forze dell’ordine che il loro intento era solo quello di sgridare ed educare il loro amico a quattro zampe. Per il momento la polizia locale ha allontanato il cagnolino dai loro proprietari. Toccherà al gip del Tribunale di Rimini decidere se convalidare o meno il sequestro preventivo e se affidarlo a un'associazione per la difesa degli animali.