Aeroporti, indetti tre scioperi per oggi 27 gennaio

Economia

Aeroporti, quali sono i dieci migliori scali italiani. LA CLASSIFICA

Gli aeroporti italiani si distinguono a seconda di vicinanza dal centro, presenza di rete Wi-Fi e sala lounge, oltre che per il numero di voli e destinazioni: sulla base di questi criteri ParkVia, società leader nella prenotazione dei parcheggi, ha selezionato una top ten dei migliori scali del nostro Paese

Ci sono diversi fattori per distinguere e valutare un aeroporto. Per questo ParkVia, leader nel settore della prenotazione dei parcheggi, ha stilato una classifica elencando i migliori 10 aeroporti italiani in base a otto fattori da prendere in considerazione: WiFi gratuito, i fast track, l'airport lounge, il parcheggio coperto, il punteggio delle recensioni Google, il numero di voli, le destinazioni e la distanza in auto dal centro della città

MILANO BERGAMO – In decima posizione c’è l’aeroporto “Caravaggio” di Bergamo, raggiungibile anche da Milano. Ottimi servizi e organizzazione, è al terzo posto per numero di passeggeri ma sconta una distanza non ottimale dal capoluogo lombardo (oltre 54 chilometri) e un numero di voli non altissimo